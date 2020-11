Macron se diz consternado com caso de violência policial contra produtor musical negro em Paris

O presidente da França, Emmanuel Macron, está "muito consternado" com o vídeo que mostra policiais espancando um homem negro em Paris, segundo anunciou seu gabinete nesta sexta-feira, 27. O caso de violência policial contra o produtor musical Michel Zecler reacendeu o debate sobre racismo no país.

Macron se reuniu com o ministro do Interior, Gérald Darmanin, na quinta-feira, 26, e lhe pediu que tome medidas contra os policiais envolvidos, segundo fontes do governo ouvidas pela AFP. Após a reunião, o ministro anunciou a suspensão dos quatro policiais, que foram convocados, nesta sexta-feira, pela Inspetoria Geral da Polícia Nacional (IGPN) e serão presos para interrogatório.

As imagens da agressão, publicadas pelo site Loopsider, mostram a abordagem violenta de três policiais contra Zecler, no sábado passado, na entrada de um estúdio musical em Paris.

DOCUMENT: la séquence intégrale des 13 minutes de l'agression policière contre un producteur de musique parisien. Attention: images difficiles de violences et d'insultes racistes. pic.twitter.com/37EbfgID2T — Loopsider (@Loopsidernews) November 26, 2020

"Eles me chamaram de negro de merda várias vezes enquanto me espancavam", denunciou a vítima, que apresentou queixa na sede da IGPN em Paris. Segundo o boletim de ocorrência, os três policiais chamaram a atenção do produtor musical porque ele não usava máscara. "Quando tentamos interceptá-lo, nos forçou a entrar no prédio", escreveram.

Na filmagem da câmera de segurança, vê-se os três policiais entrando no estúdio. Eles agarram a vítima e, depois, aplicam-lhe socos e chutes, além de golpes com um cassetete.

Como se observa nas imagens, o produtor resiste a ser levado e tenta proteger o rosto e o corpo. Na sequência, os policiais tentam forçar a porta e jogam uma granada de gás lacrimogêneo no interior do estúdio.

Este caso surgem em pleno debate na França sobre o polêmico projeto de lei "segurança global", que reprime a divulgação de imagens de policiais durante suas intervenções. O texto, aprovado pela Assembleia Nacional na terça-feira e que ainda deve ser examinado pelo Senado, gerou polêmica nos últimos dias.

O artigo mais polêmico do projeto pune com um ano de prisão e 45.000 euros (53.600 dólares) de multa a divulgação da "imagem do rosto, ou de qualquer outro elemento identificador", dos membros das forças da ordem em ação, quando "atenta" à sua "integridade física, ou psicológica".

Enquanto os sindicatos da polícia, a direita e a extrema direita aprovam o texto, a esquerda e os defensores das liberdades públicas vêem na referida lei uma "ofensa desproporcional" à liberdade de informar e um sinal da deriva autoritária da Presidência de Emmanuel Macron./ AFP