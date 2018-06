Madagáscar põe ex-presidente em prisão domiciliar Johanesburgo, 27/12/2014 - Um representante do ex-presidente de Madagáscar Marc Ravalomanana disse que ele foi colocado sob prisão domiciliar na capital do país, Antananarivo. Anteriormente ele estava preso na cidade de Antsiranana, 700 quilômetros a norte da capital. Segundo o assessor, o ex-presidente foi autorizado a voltar para casa no dia último dia 24, para passar o Natal com a família, e depois ganhou o benefício da prisão domiciliar.