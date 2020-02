Madonna oferece apartamento de NY para o príncipe Harry e Meghan

NOVA YORK - A rainha do pop, Madonna, quer ter o príncipe Harry e sua mulher, Meghan Markle, duque e duquesa de Sussex, como inquilinos de seu apartamento no Upper West Side de Nova York. A cantora americana enviou uma mensagem ao casal por meio de um vídeo em suas redes sociais no qual sugere que não fiquem em definitivo no Canadá "porque é muito chato". Ela então propõe que eles se estabeleçam em Nova York.

Madonna, que está no meio de sua turnê Madame X e se apresenta em Londres de 5 a 16 de fevereiro, publicou o vídeo no qual fala a Harry e Meghan sobre sua propriedade enquanto se maquia em frente a um espelho.

A cantora explica ao casal que seu apartamento tem dois dormitórios e uma varanda com uma vista espetacular de Manhattan. "O Palácio de Buckingham não tem nada que possa se comparar ao Central Park", diz ela, se referindo ao famoso parque de Nova York.

A oferta de Madonna é feita depois que Harry e Meghan, que era atriz antes de se casar com o príncipe, se retiraram de suas funções da Casa Real britânica e tiveram de deixar o título de alteza real.

O casal escolheu o Canadá para começar uma nova etapa em suas vidas com seu filho Archie, de 8 meses.

Ainda que o casal não tenha anunciado em que lugar do Canadá fixarão sua residência, Harry e Meghan passaram seis semanas durante as festas de fim de ano em uma mansão na Ilha de Vancouver antes de voltar ao Reino Unido para comunicar seus planos à rainha Elizabeth II.

Como antiga colônia britânica, o Canadá é uma monarquia constitucional, cujo chefe de Estado nominal é a rainha da Inglaterra e mantém intensos laços políticos, sociais e econômicos com sua antiga metrópole./EFE