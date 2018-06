Maduro afirma que proposta de sanções do Senado dos EUA é 'detestável'

"Eu repudio, rejeito, detesto a ingerência destes setores da extrema direita dos EUA nos assuntos internos de nossa pátria. E as declarações de Jacobson são ainda mais detestáveis", declarou o chefe de Estado, se referindo à fala da secretária de Estado Adjunta para a América Latina, Roberta Jacobson, de que o diálogo entre Caracas e a oposição precisa dar resultados.

Maduro criticou a postura da secretária e acrescentou ter certeza que o roteiro da oposição venezuelana é escrito pelos americanos. "Há um império neste planeta que acredita ter o direito de governar a Venezuela, de se intrometer nos assuntos venezuelanos, já basta. Além de insolente, (Roberta) Jacobson é arrogante."

O processo de diálogo entre Caracas e a aliança de oposição Mesa de Unidade Democrática (MUD) foi iniciado em 10 de abril para tentar amenizar a crise política no país, mas foi suspenso na semana passada pelos opositores, que alegaram falta de avanços nas conversas.

Maduro afirmou que a ideia do diálogo foi sua e surgiu "como um favor à MUD" para tirá-los do "caminho da violência e do golpismo" e pediu que o grupo opositor também se posicione contra as ações americanas. "Eu exijo que a MUD rejeite e repudie as declarações de Jacobson e rejeite e repudie as ameaças de sanções contra a Venezuela."

"As portas do diálogo eu abri e estão abertas, mas nós não vamos deixar de trabalhar e dialogar porque a MUD não quer conversar. O diálogo segue, com a MUD ou sem a MUD. Se eles querem falar de paz, que venham. Se querem a guerra, acabarão na prisão", acrescentou Maduro. / EFE