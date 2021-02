Maduro afrouxa restrições no carnaval e oposição critica chavista

CARACAS - A oposição venezuelana condenou ontem o presidente Nicolás Maduro por incentivar a população a comemorar nas ruas o carnaval, apesar do “alto risco de contágio”. Nos últimos dias, o governo venezuelano relaxou as medidas de isolamento e pediu que as pessoas aproveitem a festa “com responsabilidade” – o que não tem acontecido, de acordo com as fotos postas pelo próprio Maduro no Twitter.

Enquanto o governo venezuelano garante que a celebração do carnaval é “segura”, o ex-deputado Omar González, de oposição ao chavismo, disse que a festa era “imprudente” em um país que “não equipa os hospitais, não distribui artigos de prevenção e não garante o acesso a água potável, para manter os níveis de higiene para cortar a cadeia de transmissão da covid-19”.

“Apesar de tudo isso, o governo abre a possibilidade de acelerar o contato entre os cidadãos, aumentando as opções de disseminação do coronavírus”, afirmou González. De acordo com ele, a celebração do carnaval em meio a uma pandemia “é o maior ato de imprudência do regime chavista, que continua com sua política de pão e circo em meio a uma situação grave como a atual”.

Son días de carnaval, tradición, cultura y flexibilización segura, dedicados a nuestros niños y niñas. Tengamos presente, madres y padres, el uso del tapaboca y el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad. ¡Cuidemos a los pequeñines de la casa! pic.twitter.com/bU8vKn0ua9 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) February 14, 2021

No carnaval, Maduro repetiu a estratégia que usou nas festas de fim de ano e relaxou a quarentena para que os venezuelanos, de acordo com ele, “pudessem celebrar em parques, cinemas, teatros e centros comerciais”. Sob o lema “carnaval seguro”, o governo chavista vem promovendo bailes, concursos de fantasias e a prática de esportes na praia.

Para conter os excessos, Maduro enviou a polícia para fiscalizar o cumprimento das medidas de prevenção e de isolamento social, mas o uso incorreto de máscaras e a falta de gel antibacteriano é uma constante em vários locais, onde também ocorrem aglomerações. / EFE