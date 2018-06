Maduro ameaça prender comerciantes que elevarem preços com base no dólar paralelo

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou na quinta-feira ter ordenado ao ministro do Interior e Justiça, Néstor Reverol, que prenda "todos que pretendam especular" e aumentar os preços dos produtos no país com base no dólar não oficial, que subiu de maneira exponencial nos últimos dias.

"Vamos iniciar essa etapa da Constituinte, e é preciso manter uma batalha dura contra os especuladores, que fixam preços através do Dolar Today'. Comprando produtos na Venezuela, produzindo na Venezuela, querem vencer no preço do dólar criminoso", disse o mandatário, em pronunciamento na televisão se referindo a um dos sites que mantém a cotação do dólar paralelo no país.

A moeda americana fechou a sexta-feira cotada em 10.389 bolívares por dólar no mercado paralelo. Com as incertezas em relação ao futuro do país depois da Constituinte, o valor disparou nesta semana e, nesta sexta-feira, 4, abriu o dia vendida a 17.980 bolívares por dólar, alta de 73%, de acordo com o site DolarToday.com.

Maduro garantiu que não permitirá a comercialização de itens pelo câmbio não oficial, classificando de "terroristas" os que apelam para este artifício. "Mão pesada, mão de ferro", ameaçou o presidente.

No pronunciamento, o presidente bolivariano revelou que uma rede de supermercados já está sendo investigada, depois de ele ter recebido a informação de aumento abusivo nos preços.

O governo venezuelano monopoliza o fluxo de moedas, com controle de câmbio, desde 2003. Hoje, o dólar seguiu batendo recorde, com relação ao bolívar, quatro dias depois da eleição de uma Assembleia Constituinte, rejeitada pela oposição e vários países. / EFE