Maduro pede mobilização chavista para eleição

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aumentou ontem a retórica agressiva dias antes da eleição parlamentar de domingo e insistiu na mobilização total de partidários para impedir uma vitória da oposição. Em meio ao acirramento da disputa política, o líder chavista também culpou o empresariado nacional pelos graves problemas de escassez de alimento que têm se agravado.

“Vou para as ruas lutar com o povo (em caso de derrota)”, disse Maduro na madrugada de ontem em um comício. “Não esperem de mim um covarde, esperem um filho de Chávez.”

O líder chavista voltou a pedir a seus partidários que apoiem o plano do governo para que cada militante leve dez eleitores para votar. Na Venezuela, o voto não é obrigatório e especialistas dizem que, em meio à crise econômica, a mobilização do bloco chavista pode ser baixa. “Cada uma das 1,4 mil cidades do país tem 20 porta-vozes (do chavismo). Cada um deles terá de estar em atividade permanente para buscar dez eleitores casa por casa, rua por rua, esquina por esquina”, pediu o presidente, que prometeu dar uma “surra” na oposição.

Crise. Com uma inflação que, de acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), deve chegar a 159% neste ano, os venezuelanos mais pobres – base histórica de apoio ao chavismo – têm sentido a perda do poder de compra e a falta de produtos básicos, até mesmo entre itens cujo preço é tabelado pelo governo. Maduro responsabiliza a oposição, a quem acusa de “guerra econômica”, pela crise.

O presidente acusou Lorenzo Mendoza, dono das empresas Polar – a maior fabricante de alimentos da Venezuela – de esconder produtos dos venezuelanos.

“Está com medo do povo, oligarca dos infernos? O povo vai te derrotar, você esconde os produtos”, disse Maduro em um ato de campanha em Barinas. “Essa guerra econômica ficará como uma lembrança nefasta e diabólica, Lorenzo.”

Há duas semanas, a Polar contestou uma multa imposta pelo governo venezuelano de 87 milhões de bolívares – cerca de US$ 13 milhões no câmbio paralelo ou US$ 435 mil no câmcio oficial.

Calote. Em meio à crise, Caracas pagou apenas um quinto do valor acordado com o Uruguai para importação de alimentos. O acordo assinado entre Caracas e Montevidéu em junho previa o pagamento de US$ 267 milhões.

Segundo o governo uruguaio, com o calote, os alimentos deixaram de ser exportados. Em outubro, apenas um terço do leite e um décimo do queijo previstos para serem vendidos pelo país chegaram aos portos venezuelanos.

“Recebemos apenas uma parcela de pagamento”, disse o presidente do Instituto Nacional do Leite do Uruguai, Ricardo de Izaguirre. “Três empresas de laticínios estão com o carregamento pronto, mas falta o pagamento.”

Na reta final da eleição, o governo venezuelano tem anunciado por meio da TV estatal a chegada de carregamentos de alimentos, brinquedos e produtos natalinos importados. / COM EFE e REUTERS