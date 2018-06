Maduro anuncia que Chávez nomeou Jaua chanceler O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta terça-feira que o presidente Hugo Chávez, que está internado em um hospital cubano desde 11 de dezembro do ano passado, nomeou o ex-vice-presidente do país, Elías Jaua Milano, ministro das Relações Exteriores. Maduro fez o anúncio na Assembleia Nacional em Caracas. Jaua, de 43 anos e um dos expoentes da juventude bolivariana, foi vice-presidente no mandato anterior de Chávez, entre 2010 e 2012, e foi candidato a governador no Estado de Miranda no ano passado, mas foi derrotado.