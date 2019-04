Maduro anuncia racionamento de energia na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou neste domingo, 31, um plano de racionamento de eletricidade que durará 30 dias, em meio ao agravamento dos blecautes em massa ocorridos desde o último dia 7 de março.

"Foi aprovado um plano de 30 dias para um regime de gerenciamento de energia, para equilibrar o processo de geração, os processos de transmissão segura e os processos de atendimento e consumo em todo o país, com ênfase na garantia do serviço de água”, disse Maduro.

Acompanhado por seus ministros e pelo alto comando militar, Maduro transmitiu uma mensagem obrigatória de rádio e televisão, embora reconhecesse que muitos venezuelanos não podiam vê-lo porque ainda estavam sem eletricidade na noite de domingo.

O racionamento anunciado pelo líder socialista é semelhante ao aplicado no estado petrolífero de Zulia, no oeste da Venezuela, atingido por quedas de energia há uma década.

“Estamos administrando uma situação muito grave, porque o golpe afetou a capacidade de geração da hidrelétrica de Guri para o resto do país”, disse o presidente socialista ao reiterar que as falhas foram causadas por “ataques terroristas” no que ele chamou de “uma guerra de energia”.

Maduro não esclareceu como o racionamento funcionará. “O plano de administração de energia de 30 dias já entrou em vigor neste domingo, 31 de março”.

Vários protestos foram registrados neste domingo em Caracas, em uma expressão de revolta pelos extensos apagões experimentados durante o mês de março em grande parte do país. Algumas manifestações foram reprimidas por grupos de civis armados aliados ao governo socialista.

“Estes são os golpes de uma guerra elétrica para enlouquecer o país”, disse Maduro, que repetidamente credita as falhas de energia a sabotagem./AFP