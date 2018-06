Maduro apresenta 400 recursos legais contra assinaturas recolhidas para referendo

CARACAS - O governo venezuelano interpôs 400 recursos legais contra as assinaturas apresentadas pela oposição para um referendo revogatório do mandato do presidente Nicolás Maduro.

As ações incluem denúncias e processos por "usurpação de identidade", apresentadas à Promotoria em diversos Estados, disse na quarta-feira Jorge Rodríguez, designado por Maduro para monitorar o processo que busca tirá-lo do poder.

"Mais de 400 denúncias e processos foram colocados diante da Promotoria. Serão contados em milhares os processos de cidadãos contra essa gigantesca fraude que foi perpetrada", declarou o porta-voz à imprensa.

Rodríguez destacou que as acusações são por "usurpação de identidade, pois segundo ele a coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) entregou assinaturas de pessoas mortas, menores de idade e condenados.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) deverá anunciar em 26 de julho se a MUD conseguiu validar as 200 mil assinaturas para ativar o referendo, que para Maduro é impossível de ser realizado em 2016, já que a oposição começou a tramitar muito tarde.

Cumprindo esse requisito, a MUD terá que recolher quatro milhões de assinaturas para que o CNE convoque os eleitores às urnas. /AFP