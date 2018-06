Maduro chega a Havana para visitar Chávez , 18 dias após cirurgia O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou ontem a Cuba para visitar o presidente Hugo Chávez, operado na ilha no dia 11 para combater um câncer. Maduro indicou que em sua ausência o ministro da Energia Elétrica, Héctor Navarro, assumirá seu cargo. O vice-presidente e também ministro das Relações Exteriores esteve junto com Chávez em Cuba nas outras três operações às quais o presidente precisou se submeter desde que foi diagnosticado com um câncer, em junho de 2011, mas não nessa última. Ao informar o retorno do câncer e a necessidade de uma quarta intervenção cirúrgica em 18 meses, Chávez nomeou Maduro seu sucessor no caso de não poder assumir o novo mandato de seis anos que conquistou nas eleições de outubro. Em uma mensagem de ano-novo lida na sexta-feira por Maduro, Chávez pediu às Forças Armadas que cuidem da unidade cívico-militar.