Maduro conversou com diplomata dos EUA, afirma jornal Roberta Jacobson, funcionária do Departamento de Estado dos EUA responsável por assuntos latino-americanos, teria mantido uma "prolongada conversa por telefone" com o vice-presidente e chanceler da Venezuela, Nicolás Maduro, no fim de novembro. A informação foi divulgada ontem pelo jornal americano 'Miami Herald', citando fontes de Washington que falaram em condição de anonimato.