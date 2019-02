Maduro dá ultimato ao Grupo de Lima para retificar posição sobre Venezuela

CARACAS - O presidente Nicolás Maduro advertiu nesta quarta-feira, 9, ao Grupo de Lima - bloco de países latino-americanos que monitoram a crise na Venezuela - que tomará 'medidas enérgicas' se, até sexta-feira, 11, o grupo não recuar da decisão de não reconhecer seu novo mandato.

"Hoje foi entregue a todos os governos do cartel de Lima uma nota de protesto, na qual exigimos uma retificação de suas posições sobre a Venezuela em 48 horas ou o governo da Venezuela tomará as mais urgentes medidas diplomáticas", sentenciou Maduro em uma entrevista coletiva.

O Grupo de Lima informou no dia 4 que não reconhecerá o novo mandato do presidente. Formado por Argentina, Brasil, Colômbia, Peru, Chile, entre outros países, o grupo exortou também Maduro a não assumir o mandato e transferir o poder para a Assembleia Nacional, controlada pela oposição, mas sem poderes efetivos, e convocar novas eleições.

Como consequência, no domingo, o governo do Peru informou que proibirá a entrada de Maduro e dos integrantes da cúpula de seu governo no país, bem como suas transferências bancárias em instituições financeiras peruanas. A medida segue o acordo fechado na reunião do Grupo de Lima. / AFP e AP