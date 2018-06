Maduro decreta feriado de cinco dias na Semana Santa para funcionários públicos

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, decretou feriado de cinco dias para os funcionários públicos na Semana Santa, em meio à grave crise política e econômica que atinge o país.

A princípio, o feriado da Semana Santa envolveria apenas a quinta e a sexta-feira, mas Maduro decretou que ele começará já na segunda-feira.

"Aprovei decretar feriado para os trabalhadores públicos na segunda-feira, 10, terça-feira, 11, e quarta-feira, 12, durante a Semana Santa, para que o aproveitem integralmente com a família", disse o presidente chavista em rede nacional de rádio e televisão.

"Isto nos permite entrar em um conjunto de obras com maior tranquilidade", destacou Maduro.

Além da crise política, que na segunda-feira levou a Organização dos Estados Americanos (OEA) a decretar uma "grave alteração inconstitucional da ordem democrática" do país, a Venezuela atravessa uma profunda crise econômica, com escassez de bens básicos e uma inflação que o Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta em 1.660% no fim de 2017. / AFP