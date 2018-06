Maduro diz que às vezes dorme em mausoléu de Chávez

Durante a campanha para as eleições de 14 de abril, da qual saiu vitorioso por uma estreita vantagem, o atual presidente da Venezuela causou furor ao declarar que Chávez apareceu para ele na forma de um pequeno pássaro que voou em torno de sua cabeça.

Maduro voltou a usar a imagem do ex-líder venezuelano na última quinta-feira ao revelar durante um ato no antigo museu militar que abriga os restos mortais de Chávez: "Eu às vezes venho à noite. Às vezes, muitas vezes, eu durmo aqui." Ele afirmou que certas vezes vem ao mausoléu com uma comitiva. "Nós entramos à noite e ficamos para dormir. À noite, refletimos sobre as coisas aqui", disse Maduro. Fonte: Associated Press.