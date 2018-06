Maduro diz que erros ‘de burocracia’ e corrupção levaram à derrota nas eleições

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, advertiu na quarta-feira que o país viverá uma convulsão social se o projeto revolucionário não sair do "atoleiro", após a esmagadora derrota para a oposição nas eleições parlamentares.

"Ou saímos deste atoleiro pelo caminho da revolução ou a Venezuela vai entrar em um grande conflito que afetará toda a região latino-americana e caribenha", disse Maduro. "Há um conjunto de problemas, de erros acumulados que o povo deve saber que eu estou perfeitamente consciente e convoquei um diálogo com o povo."

O presidente fez um breve discurso para dezenas de pessoas que se mobilizaram em frente ao palácio para manifestar seu apoio ao governo depois da divulgação dos resultados definitivos das eleições parlamentares.

Ele reafirmou que o chavismo foi derrotado pela "guerra econômica", que atribui à oposição e à empresários, e também pelos seus "próprios erros, pela burocracia e pela corrupção que envolveram as políticas revolucionárias", e esclareceu que o principal inimigo é a "direita fascista".

Maduro garantiu que não se renderá e que combaterá ao lado das bases do partido, e reafirmou que na Venezuela não houve uma vitória da oposição, e sim uma vitória circunstancial de uma "contrarrevolução fascista sem respeitar as regras do jogo".

"Estou armando uma estratégia com o apoio das assembleias populares. Convocando ao debate revolucionário crítico, autocrítico", afirmou Maduro, prometendo "não entregar a revolução". "Um renascimento da força popular da revolução bolivariana, isso é o que eu quero, estou disposto a liderar uma revolução radical, socialista, popular", disse após destacar que é preciso lutar contra os "fascistas" que ganharam a maioria no Legislativo.

O governante lembrou que no dia 5 de janeiro tomará posse a nova Assembleia Nacional e acusou os novos deputados opositores de quererem derrogar as leis "do poder popular" e de ameaçar fechar meios governistas como o canal e a rádio do Parlamento, assim como a emissora estatal VTV e a regional Telesur.

A oposição de centro-direta obteve 112 cadeiras contra 55 do chavismo nas eleições de domingo, assumindo o controle total do Parlamento de 167 deputados, cuja legislatura se inicia em 5 de janeiro.

Maduro ainda afirmou que o novo Parlamento de oposição quer "acabar com a Petrocaribe".

"Triunfou uma contrarrevolução fascista (...), utilizando as regras da democracia e agora está ameaçando tirar do povo as missões (programas sociais), a educação, a Lei do Trabalho", disse Maduro, que também pediu à "burguesia" que "não cante vitória por um revés passageiro" da revolução.

"Às vezes, as revoluções precisam passar por situações adversas, difíceis, pelo chicote da contrarrevolução para despertar", comentou o presidente. /AFP e EFE