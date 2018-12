Maduro diz que milícia civil da Venezuela chega a 1,6 milhão de membros

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta segunda-feira, 17, que a milícia civil venezuelana atingiu 1,6 milhão membros, mais do que triplicando de tamanho desde o início do ano, e que a missão do grupo é defender o país de agressões externas.

O discurso de Maduro a membros da milícia, transmitido pela televisão estatal, foi feito menos de uma semana depois de o líder socialista acusar os Estados Unidos de planejarem invadir o país, que passa por severa crise econômica.

“Nós iremos armar a milícia bolivariana até os dentes”, disse Maduro, sem detalhar quantos membros do grupo estão armados. “Uma força imperialista invasora pode entrar em uma parte da nossa pátria, mas os imperialistas precisam saber que eles não vão sair daqui vivos.”

A Milícia Nacional Bolivariana é uma força de reserva composta por voluntários civis. Foi fundada em 2008 pelo ex-presidente Hugo Chávez para auxiliar as Forças Armadas.

Maduro ressaltou na segunda-feira que, em abril, deu a ordem para aumentar o tamanho da força de reserva para 1 milhão de membros. Na época, ele disse que a milícia contava com “quase 400 mil” integrantes. / REUTERS