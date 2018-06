Maduro diz que os EUA tentam asfixiar economia venezuelana

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na terça-feira, 12, que os Estados Unidos tentam asfixiar a economia de seu país com o encerramento dos compromissos das empresas americanas Kimberly-Clark e Citibank com seu país, situações que, assegura, aconteceram com o aval do governo americano.

"Na sexta-feira Kimberly vai embora, fecha as portas. Na manhã de segunda-feira é o Citibank, e os senhores acham que duas empresas, uma industrial (Kimberly) e a outra, uma das principais do campo financeiro (Citibank), atuariam sem receber ordens e a aprovação do governo dos Estados Unidos?", disse.

O presidente fez o comentário durante seu programa de rádio e televisão "Em contato com Maduro" que completou dizendo: "Isto faz parte de testes (...) tentam asfixiar a economia venezuelana".

A americana Kimberly-Clark anunciou no último sábado a suspensão de suas operações no país sul-americano o que levou Maduro a ordenar a ocupação da fábrica da companhia na Venezuela.

O presidente afirmou que a Venezuela "não é o primeiro país" onde a Kimberly-Clark "atua de maneira ilegal" e após assegurar que a empresa já "está produzindo plenamente" adiantou que seu governo está "avaliando todas as medidas legais contra todos estes bandidos" em referência aos donos da companhia.

Maduro disse na segunda-feira que os EUA está aplicando ao seu país um "bloqueio financeiro" após informar que o Citibank enviou um comunicado anunciando que em 30 dias fechará a conta do Banco Central da Venezuela (BCV) e do Banco da Venezuela.

Já o Citibank afirmou que "interrompeu" o serviço de "certas contas" de clientes venezuelanos nos EUA após uma "avaliação de riscos". / EFE