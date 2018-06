Maduro diz que se encontrou com Fidel Castro em Cuba

Em sua conta pessoal no Twitter, Maduro afirmou que viajou para Cuba para se reunir com Fidel e celebrar o aniversário da criação do bloco regional conhecido como Alba, que foi fundado por Chávez nove anos atrás.

Segundo o presidente venezuelano, Fidel "falou longamente sobre Chávez" e relembrou da primeira vez que eles se encontraram em Havana, em 1994. Chávez, antecessor e mentor de Maduro, morreu de câncer em março deste ano.

Maduro não disse quando chegou a Cuba nem quanto tempo pretende permanecer no país. O venezuelano, que tem proximidade com o governo cubano de Raúl Castro, irmão de Fidel, também visitou Cuba em julho. Fonte: Associated Press.