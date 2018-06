Maduro diz ter pedido respeito a Biden em encontro em Brasília

BRASÍLIA - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta sexta-feira, 2, ter pedido ao vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mais respeito do governo americano à Venezuela. Maduro e Biden ficaram lado a lado na fila de cumprimentos à presidente Dilma Rousseff, ontem, no Palácio do Planalto, por cerca de meia hora, enquanto esperavam sua vez.

"Trocamos saudações, como deve ser. No ambiente que deveria ter sempre, de respeito. É o que pedimos sempre aos Estados Unidos, é o que disse ao presente Biden e pedimos mil vezes, em público e em privado: respeito", afirmou.

Maduro classificou de "um passo em falso" a aprovação pelo Congresso americano de sanções contra membros de seu governo, usando uma linguagem mais moderada do que a usual. Disse, ainda, que pretende buscar na Celac e na próxima Cúpula das Américas uma reversão das sanções

"Eu acho que ele (Biden) se deu conta no tempo que esteve aqui do tipo de relações que temos na América do Sul, de cordialidade, de irmandade na diversidade. É a grande virtude da América do Sul. As diferentes posições políticas, os distintos projetos, hoje convivem de maneira irmã. Cooperamos permanentemente, governos de centro-direita, governos de centro-esquerda, governos revolucionários. Na América do Sul coubemos todos e creio que é isso que os EUA devem entender", disse, ao sair de um encontro bilateral com a presidente Dilma Rousseff.