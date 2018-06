Maduro é recebido com festa na Venezuela após viagem para conseguir ajuda Apoiadores do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, o receberam com festa neste sábado, no retorno de uma viagem de duas semanas onde ele conseguiu algumas importantes medidas de ajuda financeira para o país, que enfrenta uma grave crise. Uma multidão de pessoas usando camisas vermelhas comemorou em frente ao palácio presidencial quando o ônibus em que ele estava chegou do aeroporto. Balões foram soltos e uma banda tocava uma música animada.