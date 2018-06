Maduro e Santos decidem reabrir fronteira entre Colômbia e Venezuela

Os presidentes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Colômbia, Juan Manuel Santos, se reuniram na cidade venezuelana de Puerto Ordaz, para discutir a reabertura progressiva da fronteira entre os dois países, fechada há quase um ano. A passagem entre os dois países será liberada gradualmente a partir de 13 de agosto, em horários delimitados, e com especial atenção das forças de segurança em relação ao contrabando de remédios.

Em reunião preparatória entre as chanceleres Maria Angela Holguín, da Colômbia, e Delcy Rodríguez, da Venezuela, na semana passsada, foram negociados avanços em temas como imigração, segurança, transporte e saúde, disse o Ministério de Relações Exteriores da Colômbia em nota.

A abertura deve ser feita de maneira gradual e será criada um documento para que venezuelanos e colombianos que moram na região de fronteira possam cruzá-la.

Maduro determinou o fechamento da fronteira em 19 de agosto, após um ataque a três militares durante uma operação contra o contrabando em San Antonio de Táchira. A medida, inicialmente válida apenas para o Estado de Táchira, se estendeu posteriormente para Zulia, Apure e Amazonas. Os dois países partilham 2,2 mil km de fronteira. Mais de mil colombianos foram deportados da Venezuela.

A decisão de Maduro provocou uma crise diplomática entre os dois países, que foi resolvida um mês depois, com intermediação do governo do Equador. Em julho, a fronteira foi reaberta em dois fins de semana e milhares de venezuelanos foram para a Colômbia tentar comprar comida e remédio. / AP e EFE