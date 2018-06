Maduro é vaiado por multidão em meio a escalada de crise na Venezuela

SAN FÉLIX, VENEZUELA - Venezuelanos revoltados com o governo do país atiraram objetos contra o presidente Nicolás Maduro durante um evento na terça-feira, em San Félix, no Estado de Bolívar (veja abaixo). Os protestos contra o líder de esquerda aumentaram nas últimas semanas em meio a uma crise econômica brutal e ao que críticos dizem ser uma guinada rumo a uma ditadura.

Imagens da televisão estatal mostraram uma multidão cercando o veículo em que Maduro acenava de pé ao se despedir no final de um evento militar no sudeste da Venezuela. Algumas pessoas atiraram objetos contra Maduro, enquanto seus guarda-costas acudiam. Neste momento a rede estatal interrompeu a transmissão.

Em outro vídeo compartilhado nas redes sociais, vozes gritando "Maldito!" eram ouvidas enquanto o veículo que aparentemente transportava Maduro, ex-motorista de caminhão e líder sindical, tentava abrir caminho pela multidão.

Cinco jovens de 15, 17, 18, 19 e 20 anos de idade foram presos por lançar "objetos afiados" contra o veículo do presidente, de acordo com um relato de uma divisão local da Guarda Nacional Bolivariana visto pela agência Reuters na noite de terça.

O Ministério da Informação não respondeu a um pedido de informações, embora dirigentes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) tenham dito no Twitter que Maduro foi saudado por uma multidão em San Félix.

A oposição venezuelana, que vem protestando há duas semanas para exigir eleições antecipadas, capitalizou o incidente, que viu como prova de que Maduro é profundamente desprezado em razão da escassez de alimentos e à inflação cada vez maior.

EN VIDEO | En medio de gritos y el caos: El abrupto final de la cadena de Nicolás Maduro este #11A pic.twitter.com/2rltRAqRLI — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 11 de abril de 2017

Uno de los videos que circula sobre la visita de Maduro en Guayana pic.twitter.com/36rfR4igPD — Jhoalys Siverio (@Jhoalys) 12 de abril de 2017

"O ditador só precisa sair de Miraflores (palácio presidencial) para ver como as pessoas o repudiam!", tuitou o deputado opositor Francisco Sucre, do Estado de Bolívar.

O incidente rendeu comparações imediatas com o ano passado, quando as autoridades detiveram brevemente mais de 30 pessoas na ilha de Margarita por hostilizarem Maduro - um acontecimento raro, levando em conta que as aparições do líder socialista são coreografadas cuidadosamente e só mostram apoiadores entusiasmados de camisa vermelha. Vídeos publicados na ocasião mostraram dezenas de pessoas batendo panelas e zombando de Maduro. / REUTERS