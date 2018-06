Maduro em seu labirinto

Retratos do líder venezuelano Hugo Chávez foram exibidas nas várias etapas da recente viagem de Nicolás Maduro ao exterior, como o presidente do país com as maiores reservas de petróleo do mundo em busca de ajuda financeira. Em um discurso para os parlamentares na semana passada, Maduro - cujo índice de popularidade caiu para 22%, com a economia venezuelana à beira do colapso - novamente evocou seu mentor ao prever uma vitória esmagadora nas próximas eleições parlamentares. "Não tenho dúvida de que a nação produzirá uma grande vitória em memória de Hugo Chávez nas eleições que serão realizadas este ano", afirmou.

Desde que foi eleito em abril de 2013 por uma minúscula margem de votos, Maduro se apoiou vigorosamente no legado do seu predecessor, um populista que governou pessimamente o país, mas possuía um carisma magnético e um instinto político arguto. Sem tais talentos, Maduro se tornou cada vez mais um político errático e despótico em busca da sobrevivência política que parece mais desalentadora a cada dia que passa. As sólidas receitas obtidas com a exportação de petróleo permitiram a Chávez construir uma rede robusta de apoio e criar programas sociais generosos durante seus 14 anos no poder. Mas eles estão se tornando cada vez mais insignificantes com Maduro.