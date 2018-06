Maduro encerra campanha presidencial nesta quinta-feira

CARACAS - O presidente interino da Venezuela, Nicolás Maduro, apontado como herdeiro político de Hugo Chávez, encerra sua campanha eleitoral nesta quinta-feira, 11. São esperadas 2,5 milhões de pessoas em seu último comício.

Sete avenidas de Caracas foram fechadas e a reportagem do Estado presenciou pelo menos três ônibus do Exército venezuelano e outras dezenas com símbolos oficiais que devem acompanhar o comício de Maduro. Segundo seu comando de campanha, são esperadas 312 caravanas para o evento.

Lei seca

A partir desta sexta-feira, entra em vigor na Venezuela um plano especial de segurança para evitar distúrbios durante as eleições. Entre as medidas adotas estão a lei seca, o destacamento de 100 mil homens pelo país e a restrição à circulação de veículos, incluindo a restrição total da passagem de carros-forte.