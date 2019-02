Maduro envia blindados para fronteira com Brasil, diz deputado opositor

CARACAS - O deputado opositor venezuelano Américo De Grazia, parlamentar da Assembleia Nacional, controlada pela oposição, afirmou em sua conta no Twitter que o presidente Nicolás Maduro enviou veículos militares blindados para a cidade de Santa Elena de Uairén, a 12 km da fronteira com o Brasil, para evitar a entrada de ajuda humanitária no país a partir da cidade de Pacaraima, em Roraima.

"O usurpador toma militarmente Santa Elena de Uairén para impedir a entrada de ajuda humanitária para os venezuelanos", escreveu de Grazia. "No entanto, os povos indígenas Pemones de La Gran Sabana, juntamente com o gabinete do prefeito e os cidadãos, tornarão a solidariedade uma realidade", completou.

No começo desta semana, o governo brasileiro afirmou que montará uma força-tarefa na fronteira com a Venezuela para ajudar na entrega de ajuda humanitária enviada pelos EUA e em coordenação com a oposição venezuelana.

Nesta quinta-feira, o chanceler Ernesto Araújo se reuniu com o governador de Roraima, Antonio Denarium (PSL), possilvelmente para discutir os detalhes do plano que o governo chamou nesta semana de "aproximação logística de Pacaraima".

Na semana passada, o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, anunciou que seriam criados na Colômbia, no Brasil e na ilha caribenha de Curaçau centros de apoio para o envio de ajuda humanitária à Venezuela vinda de EUA, Europa e outras nações.

Além disso, Emilio González, prefeito de Gran Sabana, no Estado venezuelano de Bolívar, anunciou que a administração local fornecerá o apoio necessário para a ajuda possa entrar no país por meio de povos indígenas.