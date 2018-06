Maduro espera momento certo para ver Chávez, diz jornal O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chegou a Cuba na madrugada deste sábado para se encontrar com o presidente Hugo Chávez, que se recupera da quarta cirurgia de câncer em Havana. Segundo nota online do jornal estatal cubano Granma, Maduro discutirá com a equipe médica de Chávez o "momento adequado" para se reunir com o presidente.