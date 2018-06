Maduro expulsa principal diplomata dos EUA na Venezuela por 'conspiração'

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, expulsou nesta terça-feira, 22, a expulsão do mais alto diplomata dos Estados Unidos em Caracas, Todd Robinson, acusando-o de conspiração contra seu governo.

Com a decisão, Robinson, encarregado de negócios e responsável pelas relações dos EUA no país, e seu vice, Brian Naranjo, terão 48 horas para deixar o país latino-americano.

O episódio acontece dois dias após a contestada reeleição de Maduro na Venezuela - menos de 50% da população compareceu às urnas no último domingo - e só aumenta a tensão entre o país americano e o regime chavista.

Ontem, os Estados Unidos, que não reconheceram a votação, assinaram uma ordem que limita as possibilidades do governo venezuelano de vender ativos no mercado financeiro. / ANSA