Maduro grava vídeo nas ruas de Caracas e diz que greve geral fracassou

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, divulgou na tarde de quinta-feira 20 em sua conta no Twitter alguns vídeos gravados nas ruas de Caracas mostrando que a população saiu de casa para trabalhar e a greve geral, convocada pela oposição, fracassou.

Em um dos tuítes, o líder chavista diz: “Apesar do chamado da direita para paralisar o país, o povo venezuelano saiu às ruas para trabalhar e produzir pela pátria”.

Nos vídeos, ele aponta para os pedestres e ressalta que eles não aderiram à greve, diferente do que havia sido dito por membros da oposição. “Aqui está o povo. Vejam, estão trabalhando”, afirmou. “Todos os bancários trabalharam.”

O presidente segue nos vídeos dizendo que por volta das 14h estão todos trabalhando e não somente na capital. “Em Caracas, no Oriente, no Ocidente, nos Andes, no Sul, em cada canto do país, o povo saiu para trabalhar pela paz.”

Maduro ainda destaca que o processo da Assembleia Constituinte seguirá em frente e “é a solução” para a crise no país.

Veja os vídeos abaixo.

El Pueblo de venezolano salió a trabajar por la Patria, en paz y con alegría seguimos avanzando a la Constituyente este 30 de julio pic.twitter.com/eyYnIHJzeP — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 de julho de 2017

Ante los llamados de la derecha a detener el país, el Pueblo Venezolano salió a la calle a trabajar y a producir por la Patria pic.twitter.com/n9fda05WkX — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 de julho de 2017

El Pueblo construye la Paz trabajando, produciendo y haciendo Patria, que la vamos a consolidar el 30 de julio con la Constituyente. pic.twitter.com/A8CIbRMmbb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 de julho de 2017

En Caracas, en Oriente, en Occidente, en los Andes, en el Sur, en cada rincón de la Patria, el Pueblo salió a Trabajar por la Paz pic.twitter.com/ZRGm53Yx3p — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 de julho de 2017