Maduro inicia plano para elevar preço da gasolina

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, iniciou nesta quarta-feira, 21, durante o discurso anual ao Congresso em que fez um balanço de sua administração em 2014, o processo para elevar o preço da gasolina no país – atualmente, vendida a cerca de US$ 0,02 o litro, o menor valor do mundo. O líder bolivariano também anunciou mudanças no atual sistema de câmbio e o aumento do salário mínimo em 15% a partir de fevereiro.

“Penso que a gasolina deve ser cobrada de maneira justa, com uma nova tabela. Abro hoje o debate e encarrego o vice-presidente Jorge Arreaza de dar explicações e detalhes da proposta que faremos ao país”, disse Maduro. O presidente afirmou estar disposto a assumir toda a “responsabilidade e as críticas” que o tema possa gerar e chamou todos os venezuelanos para o debate.

“Neste ano vamos fazer (o aumento), mas não será algo decidido com pressa. Usaremos todos os novos recursos para investir em projetos sociais e de infraestrutura”, prometeu.

Sobre o novo sistema cambial, o líder bolivariano explicou que o país manterá três mecanismo de obtenção de dólares, mas eles serão reformulados. O cambio forte continuará fixado em 6,30 bolívares por dólar e será usado para a importação de alimentos, remédios e bens de primeira necessidade.

Já o Sicad 1 e o Sicad 2, atualmente em 12 bolívares e 52 bolívares por dólar, respectivamente, serão unificados em um único sistema, cujo funcionamento ainda não foi esclarecido.

Maduro também anunciou a criação de um terceiro sistema, operado por meio de bolsas para combater o câmbio paralelo, que permitirá a participação do mercado privado e de cidadãos, que poderão tanto vender quanto comprar dólares. / REUTERS