Maduro liga para Dilma para explicar decisão de corte O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, telefonou no início da noite de ontem para a presidente Dilma Rousseff para informar que o Tribunal Supremo de Justiça do país considerou legal o adiamento da posse do presidente venezuelano, Hugo Chávez, e, mesmo sem posse, o novo mandato se inicia hoje. Dilma perguntou a Maduro sobre o presidente venezuelano e ouviu que o quadro é "estável".