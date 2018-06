Maduro manda fechar fronteira com Colômbia por 72 horas para atacar 'máfias'

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou nesta segunda-feira, 12, que ordenou o fechamento da fronteira com a Colômbia por 72 horas para enfrentar as "máfias" que operam na região e , segundo ele, se ocupam do contrabando da moeda venezuelana.

"Capturamos 64 milhões de bolívares que estavam passando por atalhos e por caminhos, por isso decidi fechar a fronteira com a Colômbia por 72 horas", disse Maduro em rede obrigatória de rádio e televisão no palácio presidencial de Miraflores.

Em agosto, Venezuela e Colômbia reabriram a passagem de pedestres pela fronteira binacional, após ter ficado fechada por um ano por Caracas.

Nicolás Maduro determinou em agosto do ano passado o fechamento da fronteira como medida para conter o contrabando de gasolina e alimentos. Desde então, a crise econômica na Venezuela, marcada pela escassez e a inflação, se agravou. / EFE