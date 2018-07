Maduro nasceu em seu país

Ontem, o governo da Colômbia garantiu que o documento apresentado pelo ex-diplomata é falso. "Esse é um documento que não contém as características dos nossos registros", disse Carlos Alberto Arias, diretor nacional do Registro Nacional de Civis da Colômbia. Na certidão em poder do panamenho, Maduro nasceu na cidade fronteiriça de Cúcuta, em 20 de novembro de 1961. Segundo dados oficiais, o presidente da Venezuela nasceu em 23 de novembro de 1962, na capital.

Mesmo desmentida oficialmente, a oposição venezuelana pegou carona na versão, em uma pressão semelhante à feita nos EUA pelos republicanos sobre Barack Obama - para eles, o presidente não nasceu no Havaí, mas no Quênia.

Henrique Capriles, candidato derrotado à presidência em abril, quer que Maduro apresente sua certidão de nascimento da Venezuela. "Onde você nasceu, Nicolás? Os venezuelanos têm dúvidas! Vai mentir? Mostre sua certidão", ordenou. Afinal, o artigo 27 da Constituição da Venezuela estabelece que o presidente deve ser natural do país. / EFE