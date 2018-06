Maduro pede ajuda para evitar falta de comida

Maduro declarou que o governo não terá complacência com aqueles que "sabotarem" o povo venezuelano e acusou alguns empresários de adotar uma "guerra econômica contra a população" do país. "A burguesia quer jogar com a fome do povo", disse.

"Se sairmos todos (ao mesmo tempo) para comprar pão, não haverá mais pão, porque o mercado trabalha com um ritmo de reposição e tem um ritmo de necessidades", afirmou Maduro, que deu o exemplo do açúcar.

Segundo ele, semestralmente a Venezuela consome 500 mil toneladas de açúcar. "Mas se a burguesia nos enlouquecer com seus métodos e conseguir nos desestabilizar, certamente precisaremos de 700 mil toneladas. E terão alcançado seus objetivos."

Ele garantiu que Caracas continuará tomando medidas para reforçar os programas sociais. "O governo está tomando medidas para garantir que não falte nada para a população", disse.

Chávez. Ainda ontem, Maduro disse que acabou o ciclo pós-operatório do presidente Hugo Chávez, e agora ele está iniciando "uma nova fase de tratamentos" para o câncer. / REUTERS e AFP