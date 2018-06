Maduro pede renúncia de ministros após derrota nas eleições legislativas

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu na terça-feira a renúncia de seus ministros para que haja a "reestruturação necessária" do governo, após a contundente vitória da oposição nas eleições legislativas de domingo.

"Peço a todos do Conselho de Ministros que entreguem seus cargos para que haja um processo de reestruturação, renovação e impulso profundo de todo o governo nacional", disse Maduro em seu programa semanal na TV. "Isto é o que quero: uma agenda para a nova etapa da revolução, de profunda retificação, de sacudimento”, manifestou o presidente.

O chavismo sofreu sua derrota mais severa nas eleições legislativas de domingo, nas quais a coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) obteve uma maioria de dois terços na Assembleia Nacional.

Mais cedo, Maduro - cujo mandato termina em 2019 - convocou o Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV) para uma jornada de consultas na quinta-feira, visando fazer "críticas e autocríticas construtivas" que definam ações de retificação do modelo socialista.

Ao anunciar que a "revolução entra em uma nova etapa", Maduro detalhou que o processo interno de consultas deverá definir estratégias em matéria econômica e política, como medidas contra "a burocracia" e a "corrupção", assim como sobre a Assembleia, que agora está nas mãos da "contrarrevolução".

O último boletim do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) informa que de um total de 167 cadeiras da Assembleia, 109 correspondem à Mesa da Unidade Democrática, e três foram para indígenas de partidos regionais vinculados à coalizão opositora. O PSUV obteve apenas 55 cadeiras.

Com este número de deputados, o bloco opositor supera a marca de dois terços necessária para grandes atribuições, como criar ou suprimir comissões permanentes, aprovar e modificar leis orgânicas, submeter a referendo tratados internacionais e projetos de lei, remover magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, designar os integrantes do CNE, aprovar projeto de reforma constitucional e buscar retirar de maneira antecipada o presidente do poder.

Oposição. O ex-candidato presidencial e líder da oposição venezuelana, Henrique Capriles, se mostrou "extremamente preocupado" com a atitude do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, após a vitória da MUD.

"Maduro deveria se colocar à disposição da Assembleia Nacional, convocando para a união do país, convidando-o a resolver a crise econômica. O que ele fez? Convocou reuniões do seu partido. Continua no Palácio Miraflores, mas em um cômodo cada vez menor ", afirmou Capriles em entrevista publicada nesta quarta-feira, 9, pelo jornal espanhol El País, já que "houve um pronunciamento claro, sem matizes, contundente".

Para o líder político venezuelano, as prioridades deste novo tempo são "a economia, o social e a insegurança". No entanto, ele reconheceu que "há outros temas que não são excludentes, como que se resolva de uma vez a situação dos companheiros que estão presos por razões políticas", mas insistiu que a prioridade das pessoas que votaram domingo é "sua situação econômica, pessoal".

Capriles considerou que as eleições de domingo são "um resultado arrasador contra a cúpula" e afirmou que "se o governo não mudar, haverá que mudar o governo".

Sobre o eventual processo de revogação de Maduro, que a oposição poderia iniciar desde a Assembleia Nacional, disse "qualquer mecanismo que está na Constituição deve ser debatido antes de tomar uma decisão".

O ex-candidato à presidência disse apostar no diálogo, embora reconheça que "não há um canal de comunicação, pois há vários grupos dentro do governo".

Capriles, que não terá uma cadeira na Assembleia Nacional, também se referiu às manifestações do ano passado contra o governo, que desencadearam uma onda de violência. Foi um erro "que custou a todos" da posição, admitiu, ao reconhecer que foram convocados quando o governo ainda tinha "54% de apoio popular". /AFP e EFE