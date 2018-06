Maduro prepara medidas cambiais, mas economistas mantêm pessimismo

Enquanto ainda prepara medidas para tentar conter a cotação do paralelo e a inflação, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ameaçou ontem romper relações diplomáticas com os Estados Unidos. Ele disse que o governo de Barack Obama “está conspirando para derrubar” a liderança venezuelana.

Fazendo um balanço da reunião da Celac, encerrada na quinta-feira, 29, na Costa Rica, o líder chavista disse ter sido alertado por “diversos” presidentes, nos corredores do evento, sobre um golpe de Estado.

Discursando no Palácio de Miraflores, sede do governo, Maduro afirmou que “há uma campanha internacional” de “guerra psicológica” para “justificar um golpe”.

“Alerta, alerta, Obama. Chegará um momento em que será impossível manter relações diplomáticas com seu governo”, disse. O discurso oficial é que a crise econômica e social que o país atravessa é uma “guerra econômica” que incluiria conspiradores dentro e fora da Venezuela.

O presidente atacou a imprensa, afirmando que o The New York Times virou o “porta-voz oficioso do governo dos EUA”. O jornal ABC, da Espanha, que publicou denúncias contra o presidente da Assembleia Nacional venezuelana, Diosdado Cabello, foi chamado de “único jornal hitlerista e fascista ainda existente no mundo”.

Como parte do “combate econômico”, o chavismo realizou ontem, em Caracas, um fórum chamado “O que é e como vencer a guerra econômica”. Com participação de ministros, parlamentares e militantes, o evento tinha como objetivo reforçar a ideia de que o país é vítima de uma conspiração articulada no exterior. Os discursos foram feitos em um teatro no centro da capital. Um telão exibia vídeos do ex-presidente Hugo Chávez falando sobre “manobras imperialistas” de ataque econômico à Venezuela e à América Latina.

A ministra de Comércio, Isabel Delgado, reconheceu que o governo de Maduro cometeu erros, mas disse que essas falhas não são responsáveis pela situação atual do país. “O que está acontecendo na Venezuela não é um erro do processo revolucionário, como diz a direita. Estamos atravessando uma guerra. Estamos vivendo um processo político, geopolítico mundial onde as forças do planeta estão se movendo.”