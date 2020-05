Maduro prorroga por 30 dias 'estado de alarme' por covid-19 na Venezuela 

LEIA TAMBÉM > Estratégia na luta contra coronavírus isola Brasil na América Latina

CARACAS - O governo da Venezuela prorrogou por 30 dias, até 12 de junho, o "estado de alarme" declarado em 13 de março no país contra o novo coronavírus, uma decisão que dá base legal para estender a quarentena para enfrentar a pandemia.

"Vou renovar o decreto do estado de alarme por mais 30 dias para continuar protegendo nosso povo", disse o presidente Nicolás Maduro antes de assinar o documento em um evento transmitido pela televisão estatal nesta terça-feira, 12.

No entanto, a movimentação de pessoas nas ruas de Caracas e outras cidades aumentou nos últimos dias. Milhões de venezuelanos vivem dia a dia, em meio a uma profunda crise econômica, com seis anos de recessão, hiperinflação e violenta desvalorização da moeda local. Além disso, há uma escassez exacerbada de combustível.

"Não vamos afrouxar, não é hora de afrouxar, é hora de apertar (...) a consciência!", disse Maduro nesta terça, pedindo respeito à quarentena.

Além desta segunda extensão declarada por Maduro, também foi anunciada a proibição de voos devido à pandemia de covid-19, mantendo as restrições que começaram a ser aplicadas em meados de março, informou a autoridade aeronáutica venezuelana.

O Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) divulgou "a extensão da restrição de operações aéreas no território nacional por 30 dias, de 12 de maio a 12 de junho".

Operações ligadas a tarefas de emergência, carga, correio ou repatriação de venezuelanos retidos no exterior são isentas, acrescenta o documento.

Suspensão de voos

Em 12 de março, em uma primeira medida de restrição aérea após declarar uma "emergência" devido ao novo coronavírus, o governo Maduro ordenou a suspensão de voos que ligam a Venezuela à Europa e à Colômbia.

Nenhum caso da doença havia sido anunciado naquele momento no país, onde 422 infecções foram confirmadas até segunda-feira, segundo dados oficiais, com apenas 10 mortes.

Em 14 de março, a proibição foi estendida a voos de e para a República Dominicana e Panamá e posteriormente foi estendida para o restante das operações.

Mesmo antes da pandemia, a atividade aérea na Venezuela entrou em colapso devido a um êxodo maciço de companhias aéreas por conta de dívidas estatais no valor de 3,8 bilhões de dólares, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), por falta de divisas para repatriar lucros de empresas no âmbito do controle cambial em vigor no país.

Apesar desse êxodo, empresas como Air France, Iberia e Turkish Airlines mantiveram voos para destinos como Paris, Madri ou Istambul, enquanto outras como Wingo ofereceram serviços a Bogotá./AFP e EFE