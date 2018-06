Maduro quer se reunir com todos os observadores eleitorais internacionais

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse na madrugada desta qurata-feira, 2, que quer se reunir e cumprimentar todos os observadores eleitorais internacionais que acompanharão a votação legislativa de domingo e assinalou que este encontro poderia acontecer na sexta-feira ou no sábado.

"Eu quero olhar nos olhos dos ex-presidentes que vêm aqui e dizer a eles que são bem-vindos, que estão chegando à pátria de Bolívar. Quero que abram os olhos e vejam o povo, vejam a verdade do que vai acontecer em 6 de dezembro na democracia venezuelana. Bem-vindos, eu quero cumprimentá-los e falar com todos eles", disse Maduro.

O presidente fez esse comentário durante seu programa de rádio e televisão "Em contato com Maduro", no qual antecipou que deu instruções à chanceler Delcy Rodríguez para que coordenasse a reunião com os visitantes.

"Quem quiser vir, será bem-vindo. O poder que rege o processo eleitoral na Venezuela é o Poder Eleitoral e todo o mundo tem que respeitar o Poder Eleitoral", disse o presidente.

Nesse sentido, Maduro advertiu que "se alguém cometer abusos e o Poder Eleitoral opinar que deve ser expulso do país, assim será feito, seja quem for, tenha o sobrenome que tiver".

A missão eleitoral da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) está no país para acompanhar a votação. Além disso, o ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero, que foi convidado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, chegou na terça-feira a Caracas.

Assim como Zapatero, também foram convidados o ex-presidente do Panamá, Martín Torrijos, e o senador colombiano Horacio Serpa.

Cerca de 19 milhões de eleitores venezuelanos renovarão no próximo domingo as 167 cadeiras da Assembleia Nacional, o Parlamento do país, e diversas pesquisas indicam que o governo de Maduro perderá a maioria que mantém atualmente. / EFE