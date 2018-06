Maduro questiona participação da Venezuela na OEA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, defendeu na noite da terça-feira, 28, um debate sobre a permanência da Venezuela sobre a Organização dos Estados Americanos (OEA), que na horas antes aprovou uma declaração sobre a crise econômica e política do país.

"Qual o sentido da existência da OEA?", questionou Maduro em uma reunião do conselho de ministros.

O líder bolivariano comemorou a ausência de acordo na entidade para aplicar a Carta Democrática à Venezuela caso o país não realize eleições

Maduro acusou ainda os Estados Unidos de liderar uma coalizão de governos de direita para agredir a Venezuela. "O que a OEA tem feito pelo povo peruano,que tem sofrido com a mudança climática, ou com os imigrantes expulsos dos Estados Unidos?", disse.

Ontem. em reunião do Conselho Permanente da OEA, 20 dos 34 integrantes da instituição votaram por analisar a situação venezuelana. Apenas 11 Estados apoiaram a posição de Caracas de evitar a discussão do assunto. Por quase uma hora, o vice-ministro das Relações Exteriores, Samuel Moncada, tentou evitar a realização da sessão de ontem, sob o argumento de que ela representava uma violação da soberania do país e uma interferência indevida em suas questões internas./ AFP