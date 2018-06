Maduro reafirma que Chávez está 'bem e consciente' O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse nesta quinta-feira que o presidente venezuelano Hugo Chávez está "bem e consciente" após a cirurgia que sofreu em Cuba no dia 11. Maduro disse que Chávez se recupera e no momento recebe tratamento contra uma infecção respiratória. Ele afirmou que o presidente de 58 anos está com sua família. "Ele está lutando uma grande batalha...pela vida, pela saúde", disse Maduro. O vice-presidente repetiu hoje os comentários de que Chávez está se recuperando após o presidente da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, ter sugerido na quarta-feira que a posse de Chávez, marcada para 10 de janeiro, poderia ser adiada. Isso levou a várias especulações sobre a saúde do presidente, que sofreu a quarta cirurgia, desde 2011, contra um câncer na pélvis.