Maduro retoma negociações com oposição

OSLO - Representantes do governo da Venezuela e setores da oposição retomaram nesta terça-feira em Oslo, na Noruega, a negociação para superar a crise. No sábado, diplomatas noruegueses haviam anunciado que enviados do presidente Nicolás Maduro e do líder opositor Juan Guaidó se reuniriam esta semana, mas sem especificar uma data.

Fontes que participam do diálogo disseram que as conversas começaram nesta terça-feira pela manhã e se estenderam até as primeiras horas da noite. A discussão deve durar até amanhã, mas a data, segundo informou a agência France Presse, é flexível. Tanto a chancelaria norueguesa quanto chavistas e opositores não comentaram sobre o formato e o conteúdo da negociação.

Analistas supõem que o principal tema seja uma eleição “livre e justa”, como pede Guaidó. Os EUA disseram que qualquer negociação na Noruega deve focar “exclusivamente” no fim do chavismo. “A única coisa que se pode negociar com Maduro é sua saída”, disse Morgan Ortagus, porta-voz do Departamento de Estado.

As negociações na Noruega também ganharam o apoio de Cuba e Rússia. O chanceler cubano, Bruno Rodríguez, disse que Havana defende o diálogo entre grupos políticos na Venezuela. Já a Rússia informou que está disposta a participar das conversas, caso Maduro e Guaidó desejem.

Maduro confirmou nesta terça-feira que sua delegação é composta por Jorge Rodríguez, ministro das Comunicações, Héctor Rodríguez, governador do Estado de Miranda, e seu chanceler, Jorge Arreaza. “Negociamos de boa-fé, para encontrar uma solução para o conflito venezuelano”, disse o presidente. / AFP