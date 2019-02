Maduro rompe relações com a Colômbia e chama ajuda humanitária de enganação

CARACAS - O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou neste sábado, 23, o rompimento das relações diplomáticas com a Colômbia, em razão do apoio do governo de Ivan Duque ao líder da oposição venezuelana Juan Guaidó em sua tentativa de entregar ajuda humanitária.

"Eu decidi romper todas as relações políticas e diplomáticas com o governo fascista da Colômbia e todos os seus embaixadores e cônsules devem partir em 24 horas da Venezuela. Saia daqui, oligarquia!", afirmou Maduro em um longo discurso em Caracas.

Ao referir-se à operação liderada pela oposição para levar alimentos e medicamentos ao povo venezuelano com assistência estrangeira, o líder chavista disse que trata-se de uma "brincadeira de enganar bobos".

Ele também afirmou diversas vezes que Guaidó é uma marionete do império americano. "Eles tentam tapar o rosto e a cara da ameaça de intervenção militar dos Estados Unidos."

Maduro citou que os conspiradores foram muito baixo. "Eles não têm pensamento próprio. O que seria do legado bolivariano se eles chegassem ao poder. Vocês (já)se perguntaram o que fariam se um dia Maduro fosse sequestrado? Isso não vai acontecer", garantiu.

E então declarou: "Nunca me dobrarei, nunca me renderei, defenderei a pátria com minha vida se necessário for". O presidente venezuelano conclamou os militantes a também não se dobrarem. "A ordem que dou às Forças Armadas bolivarianas é que se um dia fizerem algo contra (o regime), saiam às ruas."

Segundo Maduro, o círculo militar tem planos para todos os cenários, mas ele tem certeza de que a paz vai triunfar. "Vamos consolidar uma grande vitória este ano", afirmou sobre o ódio que foi despertado. "O ódio de Donald Trump é enorme contra a Venezuela." E em outro momento, Maduro acusou o presidente americano de querer a "imensa riqueza da Venezuela".

Em um determinado momento, Maduro interrompeu o discurso e pediu para o público fazer exercícios e uma "ola" pelo bolivarianismo. Em mais de uma hora de discurso, ele também disse que o povo venezuelano é invencível e indestrutível. "Estamos muito orgulhosos da força que temos, da nossa consciência, coragem e do poder popular. Os invisíveis da Venezuela, que nunca aparecem nos canais de televisão internacionais, são os indestrutíveis."

Durante seu discurso, Maduro defendeu que sua bandeira é a da "batalha pela paz, com independência, integridade nacional, justiça e dignidade". "Estamos empreendendo a batalha pela dignidade da Venezuela. Querem nos deixar de joelho diante do império americano. Este não é um tempo de traidores e traições, mas um tempo de lealdade à paz e aos ideais supremos da Venezuela", afirmou.

Maduro questionou o fato de, até o momento, Guaidó, não ter convocado novas eleições no país e afirmou que, pela constituição local, um presidente interino precisa convocar novas eleições presidenciais dentro de 30 dias, tal qual fez ele quando Hugo Chávez faleceu. "Estou aqui pelo voto do povo, porque vocês decidem o que acontece na Venezuela, não Trump ou os bonecos de Iván Duque (presidente da Colômbia)", afirmou.

Em um recado à oposição o chavista afirmou que resistirá. "Estou mais forte do que nunca, mais duro que esta madeira". "Estamos esperando o senhor fantoche, o palhaço de mil caras, o títere do imperialismo americano (convocar eleições). Vamos ver quem tem os votos e quem ganha as eleições neste país, mendigo do imperialismo", continuou.

Maduro afirmou ainda que "se viu obrigado" a fechar as fronteiras com a Colômbia nas cidades de San Antonio (del Táchira) e Ureña, em parte por conta do show realizado na sexta-feira na região. "Diante do show, da ameaça e da violência anunciadas, me vi obrigado a fechar as fronteiras. Hoje estou avaliando o que fazer, porque não vamos nos calar, vamos garantir a paz e a soberania total da fronteira", declarou a apoiadores. "Não temo ninguém, meu pulso não treme. Se a questão é sair na briga, eu saio primeiro", disse.