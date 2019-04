Maduro torna toda Semana Santa feriado para economizar energia elétrica

CARACAS - Entra em vigor nesta segunda-feira, 15, na Venezuela o decreto do presidente Nicolás Maduro que amplia o feriado de Páscoa para toda a Semana Santa. O objetivo da medida é economizar energia elétrica, uma vez que o país ainda sofre as consequências de dois mega-apagões desde março. Uma medida similar foi tomada no carnaval, quando o primeiro blecaute atingiu o país.

Além de tornar toda a Semana Santa feriado, Maduro também encurtou a semana de trabalho do funcionalismo público, que, de agora em diante, irá de segunda a sexta-feira. Existem na Venezuela 3 milhões de funcionários do setor.

Após atribuir, sem oferecer provas, os apagões a uma conspiração dos Estados Unidos, Maduro admitiu publicamente que terá de submeter o país a racionamento de energia por até um ano.

A hipótese apontada como mais provável para os blecautes, segundo especialistas, é a falta de manutenção, investimento em infraestrutura e fuga de cérebros do setor elétricos. A Hidrelétrica de Guri, que abastece a maior parte do país, deixou de funcionar plenamente em março, provavelmente em virtude de um problema nas turbinas. / AP