Maduro volta a Caracas e diz que recuperação de Chávez avança

CARACAS - O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, avança em seu processo de recuperação após sofrer uma insuficiência respiratória depois da quarta cirurgia contra o câncer realizada em 11 de dezembro, disse nesta terça-feira, 15, o vice-presidente Nicolás Maduro.

"Nosso comandante está avançando e isso nos deixa com uma enorme felicidade", disse Maduro, poucas horas após regressar a Caracas, vindo de Havana.

O vice-presidente disse que Chávez aproveitou a sua visita, bem como a do líder da Assembleia Nacional, Diosdado Cabello, e de outros funcionários que estiveram em Havana no final de semana passado, para obter informações sobre a situação do país e do governo.

Chávez, de 58 anos, está em Havana desde 10 de dezembro. Desde que viajou a Cuba, o presidente venezuelano não gravou nenhuma mensagem de vídeo e não foram divulgadas fotos dele no hospital. Após as cirurgias e tratamentos anteriores contra a doença, que sofre desde 2011, Chávez fez vários pronunciamentos à televisão estatal.

As informações são da Associated Press