Mãe de garoto morto em Cleveland quer que policial seja condenado

Samaria Rice, mãe de Tamir Rice, garoto de 12 anos baleado por um policial de Cleveland, nos EUA, disse que espera que o oficial seja condenado por ter matado seu filho. Tamir estava carregando uma arma de brinquedo que a polícia acreditou ser real.

O menino foi morto em 22 de novembro. O vídeo de vigilância mostra que ele foi baleado depois de dois segundos que o carro policial parou ao lado dele.

Os advogados da família disseram que querem uma investigação transparente. Enquanto um júri deverá considerar se as condenações são merecidas, o advogado Benjamin Crump, que atuou em outros casos de destaque envolvendo mortes de jovens negros, insistiu que o policial Timothy Loehmann deve ser indiciado sem uma audiência do Grande Júri.

Nas últimas semanas, um júri popular em Missouri decidiu não acusar um policial branco que matou o jovem negro Michael Brown. Em Nova York, outro tribunal teve a mesma resposta em um caso semelhante. "Nós não precisamos de outro júri" insistiu Crump. "Eles podem simplesmente indiciar o oficial."

Outros advogados já entraram com uma ação federal de homicídio culposo contra a cidade em nome da família de Tamir.

Samaria disse que dois meninos vieram até sua porta e contaram que Tamir tinha sido baleado duas vezes no estômago. Ela disse que atravessou a rua e encontrou o filho no chão e sua filha de 14 anos chorando dentro da carro da polícia. De acordo com Crump, a garota contou à mãe que foi algemada por policiais. Uma porta-voz da polícia de Cleveland disse nesta segunda-feira que as autoridades se recusaram a comentar o caso. / AP