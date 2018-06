Mãe de Neil Heywood quebra o silêncio

Em entrevista ao The Wall Street Journal, Ann afirmou que o assassinato de seu filho fez com que os filhos do empresário ficassem sem provisão financeira para o futuro.

"Até agora eu recusei todas as solicitações de entrevistas dos meios de comunicação para comentar sobre a morte de Neil, porque não queria causar um constrangimento desnecessário para as autoridades chinesas", disse Ann. "No entanto, as circunstâncias agora me obrigam a quebrar o silêncio", completou.

A mãe do empresário britânico afirmou que ainda não recebeu qualquer oferta de compensação ou uma explicação completa sobre as circunstâncias que levaram à morte de seu filho. As autoridades chinesas relatam que Heywood foi morto por envenenamento com cianeto.

"Espero que os líderes chineses atuem para atenuar as consequências de um crime terrível e para permitir que a minha família finalmente consiga algum desfecho para este pesadelo", disse Ann.

Gu Kailai, esposa de Bo Xilai, ex-secretário do Partido Comunista chinês em Chongqing, foi condenada em 2012 pelo assassinato de Heywood. O empresário era amigo e conselheiro da família do comunista. Segundo as autoridades chinesas, Xilai enfrentará um julgamento por acusações de peculato, corrupção e abuso de poder. Fonte: Dow Jones Newswires.