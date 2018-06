'Mãe de todas as Marchas', na Nicarágua, termina com 2 mortos e 12 feridos

MANÁGUA - A "mãe de todas as marchas" em Manágua, capital da Nicarágua, terminou na quarta-feira, 30, com um tiroteio e, pelo menos, duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas nas imediações da Universidade Centroamericana (UCA).

O ataque ocorreu enquanto as mulheres que perderam seus filhos em manifestações contra o presidente Daniel Ortega agradeciam os nicaraguenses que acompanharam a caminhada desta quarta em homenagem ao Dia das Mães.

Testemunhas do tiroteio afirmaram que o ataque foi cometido por agentes da polícia vestidos de civis e tropas de choque conhecidas como "mobs", que aguardavam os manifestantes ao lado da marcha. Algumas pessoas disseram temer que atiradores de elite estivessem entre os atacantes, já que no começo só ouviram os tiros, sem identificar os agressores.

A Polícia Nacional informou duas mortes e 12 feridos.

Na data de 30 de maio comemora-se o Dia das Mães na Nicarágua, mas os manifestantes decidiram não celebrá-lo e se uniram ao luto de, pelo menos, 83 mulheres que perderam seus filhos durante os protestos.

Juntamente com as mães e seus familiares, marcharam trabalhadores do setor privado, jovens, estudantes universitários, donas de casa, profissionais, comerciantes, camponeses, entre outros, tanto a pé como em automóveis e motocicletas.

A Nicarágua atravessa uma crise sociopolítica que deixou pelo menos 83 mortos desde o dia 18 de abril, segundo a Anistia Internacional. /EFE

