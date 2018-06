Mãe do atirador do Canadá diz que não chora pelo filho

O responsável pelo ataque, Michael Zehaf-Bibeu, era considerado pelo governo canadense como um "viajante de alto risco" antes do atentado, e chegou a ser impedido de retirar documentos para ir ao exterior. Ele é filho de Bibeau, vice-presidente da divisão do Conselho de Imigração e Refugiados do Canadá e do empresário Bulgasem Zehaf, que aparentemente lutou em 2011 na Líbia.

O atentado da quarta-feira fez com que Zehaf-Bibeau fosse classificado pelo primeiro-ministro do país, Stephen Harper, como um terrorista. O atirador baleou um soldado no fim da manhã de ontem, no Memorial de Guerra, e depois invadiu o Parlamento, que teve de ser cercado por agentes de segurança. Devido à ação, o primeiro-ministro teve de ser retirado às pressas do edifício, mas diversos congressistas permaneceram.

Armado com um rifle, Zehaf-Bibeau pôs a segurança dos parlamentares em risco e teve de ser abatido por policiais dentro do Parlamento, mas feriu três pessoas antes de morrer. O soldado atingido por ele, identificado como Nathan Cirillo, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Fonte: Associated Press.