Parentes de jovem negro assassinado por um policial são presas em protesto nos EUA

MADISON - A mãe e as irmãs de um adolescente negro de 17 anos, morto por um policial suburbano de Milwaukee, foram presas por volta das 20h30 da quinta-feira, 8, pela polícia, que reprimia os manifestantes depois de um toque de recolher após a decisão de não acusar o policial. A mãe de Alvin Cole, Tracy Cole, e suas irmãs, Taleavia e Tristiana Cole, foram detidas juntas com vários outros em um estacionamento de igreja em Wauwatosa, relatou o Milwaukee Journal Sentinel citando várias testemunhas.

A advogada da família Cole, Kimberley Motley, tuitou que Tracy Cole foi presa “por protestar pacificamente” e “acabou no hospital”. Motley disse que Tracy Cole foi levada para o Hospital Froedtert com um ferimento no braço e na testa. Uma filha, Tristiana Cole, também foi levada para lá.

They arrested Tracy Cole for peacefully protesting tonight! She ended up in the hospital - more to follow :-( — Kimberley Motley - Views expressed I own :-) (@KimMotleysLaw) October 9, 2020