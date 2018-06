Mãe é julgada por filho com 'camiseta-bomba' Uma muçulmana será julgada na França por apoio ao terrorismo, após mandar seu filho Jihad, de 3 anos, para a creche com uma camiseta estampada com a frase "Sou uma bomba". Atrás da peça, lia-se o nome do garoto e os dizeres "Nascido em 11 de setembro".